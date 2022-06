Gas, la Germania attiva il "livello di allerta" del piano di emergenza (Di giovedì 23 giugno 2022) La Germania attiva il "livello di allerta" nel piano di emergenza sul gas. La decisione, concordata nel governo di Olaf Scholz, e' stata comunicata dal ministero dell'Economia e del Clima guidato dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022) Lail "di" neldisul gas. La decisione, concordata nel governo di Olaf Scholz, e' stata comunicata dal ministero dell'Economia e del Clima guidato dal ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La Germania attiva l'allarme nel piano di emergenza sul gas. La decisione, concordata nel governo di Olaf Scholz, è… - fattoquotidiano : Gas, la Germania entra nella fase di allarme del piano di emergenza. Previsti problemi alle forniture causa tagli d… - classcnbc : +++La #Germania attiva il 'livello di allerta' del piano di emergenza per il #gas, vedendo un alto rischio di caren… - SoniaLaVera : RT @StartMagNews: “Comunico che da questo momento la Germania ha attivato il livello di allerta sul gas”, ha detto il ministro dell’Economi… - infoitinterno : La Germania alza il livello di allarme per il gas: quale segnale per l'Europa? -