Gas, Germania in fase 'allarme' piano emergenza (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – La Germania entra nella fase 'allarme' del piano d'emergenza sul gas. Fonti di governo hanno rivelato alla Dpa che il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck farà scattare questa mattina la seconda delle tre fasi del piano d'emergenza, nel giorno in cui apre a Bruxelles il vertice europeo che dovrà discutere anche il tetto al prezzo del gas per contenere gli aumenti provocati dalla crisi ucraina. La prima fase, quella dell'early warning, era scattata alla fine di marzo, quando il Cremlino aveva chiesto il pagamento in rubli del gas, e indica un peggioramento considerevole nelle forniture. La seconda fase, di 'allarme', prevede una domanda accresciuta o problemi alle forniture, che restano ...

