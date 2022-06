Gas: Germania attiva 'allarme' nel piano di emergenza (Di giovedì 23 giugno 2022) La Germania attiva l'allarme nel piano di emergenza sul gas. La decisione, concordata nel governo di Olaf Scholz, è stata comunicata dal ministero dell'Economia e del Clima guidato dal verde Robert ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022) Lal'neldisul gas. La decisione, concordata nel governo di Olaf Scholz, è stata comunicata dal ministero dell'Economia e del Clima guidato dal verde Robert ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Gas, la Germania entra nella fase di allarme del piano di emergenza. Previsti problemi alle forniture causa tagli d… - Agenzia_Ansa : La Germania adotterà misure di emergenza per garantire la fornitura di gas di fronte ai recenti tagli degli approvv… - petergomezblog : Gazprom continua a far pressione sull’Ue: a Eni metà delle forniture richieste. Francia senza gas russo causa tagli… - fisco24_info : Gas, Germania in fase 'allarme' piano emergenza: (Adnkronos) - Implica che le forniture non sono sufficienti a risp… - LocalPage3 : Gas, Germania in fase 'allarme' piano emergenza -