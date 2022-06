Galatasaray, c’è l’ufficialità: Okan Buruk è il nuovo allenatore (Di giovedì 23 giugno 2022) Okan Buruk è il nuovo allenatore del Galatasaray. Lo ha comunicato lo stesso club attraverso una nota ufficiale. L’ex centrocampista dell’Inter ha disputato ben 264 gare da giocatore con la maglia dei turchi. Per lui dunque, anche se sotto un’altra veste, sarà un ritorno. Okan Buruk è reduce dall’esperienza alla guida del Basaksehir, con cui ha conquistato una storica Super Lig due anni fa. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 giugno 2022)è ildel. Lo ha comunicato lo stesso club attraverso una nota ufficiale. L’ex centrocampista dell’Inter ha disputato ben 264 gare da giocatore con la maglia dei turchi. Per lui dunque, anche se sotto un’altra veste, sarà un ritorno.è reduce dall’esperienza alla guida del Basaksehir, con cui ha conquistato una storica Super Lig due anni fa. SportFace.

