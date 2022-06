Galatasaray, blitz del ds in Italia: si lavora per due giocatori di Serie A (Di giovedì 23 giugno 2022) In Turchia raccontano di un blitz del ds del Galatasaray Cenk Ergun in Italia: il direttore sportivo giallorosso ha messo nel mirino Eldor Shomurodov... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 giugno 2022) In Turchia raccontano di undel ds delCenk Ergun in: il direttore sportivo giallorosso ha messo nel mirino Eldor Shomurodov...

Pubblicità

sportli26181512 : Galatasaray, blitz del ds in Italia: si lavora per due giocatori di Serie A: In Turchia raccontano di un blitz del… - LALAZIOMIA : Galatasaray, blitz del ds in Italia: si lavora per due giocatori di Serie A -

Xeka - Sanches, Mourinho vuole i tesori del Lille Nel blitz francese di qualche giorno fa, Pinto ha avuto modo d'incontrare anche i rappresentanti di ... dalla Turchia (Galatasaray) e un paio anche dall 'Italia. I due club sono l' Inter (che cerca un ... CM Scommesse: #Barcellona e #Atalanta, in una giocata che vale 11,3 volte la posta La favorita di cui parlavo prima e cioè il Barcellona riceve in casa i turchi del Galatasaray. Favori del pronostico tutti da una parte come è giusto che sia. Soprattutto dopo il blitz effettuato in ... Calcio News 24 Nelfrancese di qualche giorno fa, Pinto ha avuto modo d'incontrare anche i rappresentanti di ... dalla Turchia () e un paio anche dall 'Italia. I due club sono l' Inter (che cerca un ...La favorita di cui parlavo prima e cioè il Barcellona riceve in casa i turchi del. Favori del pronostico tutti da una parte come è giusto che sia. Soprattutto dopo ileffettuato in ... Calciomercato, derby tra Lazio e Roma per il gioiellino dalla Turchia