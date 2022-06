Futuro Koulibaly, il Barcellona sorride: annuncio del presidente della Liga (Di giovedì 23 giugno 2022) Uno dei temi chiave delle prossime settimane per il Napoli sarà inevitabilmente quello del possibile addio di Kalidou Koulibaly, destinato in caso di permanenza a diventare il nuovo capitano azzurro. Tra i numerosi club interessati al difensore senegalese spicca sicuramente il Barcellona, alla smodata ricerca di un centrale difensivo. Il club blaugrana, sommerso da problemi economici negli ultimi anni, ha ricevuto però una buona notizia anche in chiave mercato da parte di Javier Tebas, presidente della Liga, che ha parlato ai microfoni di Tiempo de Juego. Koulibaly Napoli (Getty Images) Il Barcellona può tornare alla carica per Koulibaly: la notizia Il Barcellona torna a sorridere dopo le dichiarazioni di ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 giugno 2022) Uno dei temi chiave delle prossime settimane per il Napoli sarà inevitabilmente quello del possibile addio di Kalidou, destinato in caso di permanenza a diventare il nuovo capitano azzurro. Tra i numerosi club interessati al difensore senegalese spicca sicuramente il, alla smodata ricerca di un centrale difensivo. Il club blaugrana, sommerso da problemi economici negli ultimi anni, ha ricevuto però una buona notizia anche in chiave mercato da parte di Javier Tebas,, che ha parlato ai microfoni di Tiempo de Juego.Napoli (Getty Images) Ilpuò tornare alla carica per: la notizia Iltorna are dopo le dichiarazioni di ...

