Fulco Pratesi (Wwf) e la siccità: “L’ultima volta che ho fatto la doccia? Da giovane. Le mutande? Le cambio ogni 2-3 giorni, i punti critici li lavo con spugna e barattoli”. I social reagiscono così (Di giovedì 23 giugno 2022) “Da anni applico alcuni principi anti-spreco, come non fare il bagno. La doccia? Mai. Mi lavo con una spugna sotto le ascelle e poi ovviamente faccio il bidet”. Parola di Fulco Pratesi, presidente onorario del Wwf. Quelle sue dichiarazioni, rilasciate al Corriere della Sera in un’intervista dello scorso anno, sono state citate dalla stessa testata in una nuova intervista, risalente invece a ieri, 22 giugno. Sostanzialmente i concetti espressi da Pratesi sono gli stessi di sempre. L’87enne è stato infatti interpellato sul problema della siccità e ha detto: “Almeno fino a metà agosto dovremmo essere tutti più responsabili e capire quanto è preziosa l’acqua che usiamo tutti i giorni”, ha spiegato al Corriere l’ambientalista e giornalista. Che poi ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) “Da anni applico alcuni principi anti-spreco, come non fare il bagno. La? Mai. Micon unasotto le ascelle e poi ovviamente faccio il bidet”. Parola di, presidente onorario del Wwf. Quelle sue dichiarazioni, rilasciate al Corriere della Sera in un’intervista dello scorso anno, sono state citate dalla stessa testata in una nuova intervista, risalente invece a ieri, 22 giugno. Sostanzialmente i concetti espressi dasono gli stessi di sempre. L’87enne è stato infatti interpellato sul problema dellae ha detto: “Almeno fino a metà agosto dovremmo essere tutti più responsabili e capire quanto è preziosa l’acqua che usiamo tutti i”, ha spiegato al Corriere l’ambientalista e giornalista. Che poi ha ...

