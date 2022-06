Francia: Le Pen presidente del gruppo RN per acclamazione (Di giovedì 23 giugno 2022) Marine Le Pen è stata eletta oggi per acclamazione presidente del gruppo parlamentare del Rassemblement National all'Assemblée National. "Abbiamo ricevuto una sola candidatura alla presidenza del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022) Marine Le Pen è stata eletta oggi perdelparlamentare del Rassemblement National all'Assemblée National. "Abbiamo ricevuto una sola candidatura alla presidenza del ...

