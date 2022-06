Francesca Ferragni mamma, quel dettaglio subito dopo il parto: cosa ha fatto appena nato il piccolo Edoardo (Di giovedì 23 giugno 2022) Francesca Ferragni è diventata mamma per la prima volta: la sorella di Chiara Ferragni ha partorito e sui social è stato documentato, come da tradizione di famiglia, il lieto evento. LEGGI ANCHE : — Sanremo, Chiara Ferragni lo ha rifiutato per ben 4 volte: ecco come mai dopo il parto, avvenuto in ospedale, Francesca si è voluta subito concedere il primo “peccato di gola” e invece che il classico prosciutto crudo (desiderato dalla maggior parte delle mamme in dolce attesa) ha optato per il sushi. È noto infatti che le donne in gravidanza evitano alimenti come il pesce crudo o il prosciutto crudo per evitare il rischio di Toxoplasmosi. Il rischio di contaminazione potrebbe pregiudicare la gravidanza e per ... Leggi su funweek (Di giovedì 23 giugno 2022)è diventataper la prima volta: la sorella di Chiaraharito e sui social è stato documentato, come da tradizione di famiglia, il lieto evento. LEGGI ANCHE : — Sanremo, Chiaralo ha rifiutato per ben 4 volte: ecco come maiil, avvenuto in ospedale,si è volutaconcedere il primo “peccato di gola” e invece che il classico prosciutto crudo (desiderato dalla maggior parte delle mamme in dolce attesa) ha optato per il sushi. È noto infatti che le donne in gravidanza evitano alimenti come il pesce crudo o il prosciutto crudo per evitare il rischio di Toxoplasmosi. Il rischio di contaminazione potrebbe pregiudicare la gravidanza e per ...

Pubblicità

jetblackhmari : Raga ma quanto è bello il figlio di Francesca Ferragni? È perfetto???? - GianMarcoNovel2 : 1. Chiara Ferragni 2. Emanuela Fanelli 3. Francesca Fagnani 4. Alessia Marcuzzi 5. Chiara Ferragni Ama, niente pla… - stocazzzzzo : RT @SignorTrofimov: Non posso che dare il benvenuto ad Edoardo, figlio di Francesca sorella di Chiara Ferragni, con questi due vodka tonic.… - MarcoStep92 : RT @MediasetTgcom24: Francesca Ferragni ha partorito: è nato Edoardo #fedez #leone #edoardo #francesca - selishardliquor : RT @IR0NLANG: NON IO CHE PER UN ATTIMO HO PENSATO CHE SFERA EBBASTA E FRANCESCA FERRAGNI STESSERO INSIEME -