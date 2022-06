Foto e video pedopornografici su Telegram, nei guai un minore e un professore (Di giovedì 23 giugno 2022) La polizia postale ha scovato molti canali Telegram con contenuti osceni che coinvolgono minori. Le indagini si stanno concentrando su un professore in pensione e su un ragazzino di 14 anni che aveva un archivio sul telefono Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 giugno 2022) La polizia postale ha scovato molti canalicon contenuti osceni che coinvolgono minori. Le indagini si stanno concentrando su unin pensione e su un ragazzino di 14 anni che aveva un archivio sul telefono

rockolpoprock : Marco Mengoni, il club in uno stadio - Jacoposvoice : RT @isjustamicii: Comunque Christian è veramente una persona d'oro. Dopo uno spettacolo di ore dove non si regge neanche in piedi resta a p… - valeagle17 : @gretacongiu_ Si possono fare foto e video pur non compromettendo il resto. Io ho ripreso quasi tutto perché amo av… - lanzarini_mara : RT @vis06167698: Ringrazio H che con queste foto con Nida mi fa riusare questo video per tutte quelle che ne hanno dette di ogni sui viaggi… - roby_mazz : @Mister_Mustard_ E' una che se ne è sempre battuta il belino del proprio aspetto fisico, ma porcattroia, non dico u… -