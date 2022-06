Fortnite: Come sbloccare le ricompense GRATIS di Turista di Isole (Di giovedì 23 giugno 2022) Di recente Epic Games ha rilasciato la patch 21.10 di Fortnite, la quale tra le tante novità ha aggiunto le ricompense GRATIS con Turista di Isole. A seguire vi riportiamo la Guida per completare le Sfide. Come ottenere le ricompense di Turista di Isole in Fortnite Vediamo prima di tutto quali sono le Isole creative da giocare per sbloccare ricompense GRATIS: Universo parkour: codice 0111-3743-0305 Caccia all’oggetto: Magazzini Moderni: codice 1234-1679-1165 Guerre tra dirigibili: codice 0245-9239-2638 Un attivatore, 100 giorni: codice 2668-5883-1928 Scatto colori: codice 0321-8998-8494 Misteri e omicidi Ultimate: codice ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 23 giugno 2022) Di recente Epic Games ha rilasciato la patch 21.10 di, la quale tra le tante novità ha aggiunto lecondi. A seguire vi riportiamo la Guida per completare le Sfide.ottenere ledidiinVediamo prima di tutto quali sono lecreative da giocare per: Universo parkour: codice 0111-3743-0305 Caccia all’oggetto: Magazzini Moderni: codice 1234-1679-1165 Guerre tra dirigibili: codice 0245-9239-2638 Un attivatore, 100 giorni: codice 2668-5883-1928 Scatto colori: codice 0321-8998-8494 Misteri e omicidi Ultimate: codice ...

Pubblicità

GiocareOra : Come ottenere stili di livello super in Fortnite - giacofn : @Fortnite_newsIT ci sta come progetto - Tech_Gaming_it : Fortnite: Come sbloccare le ricompense GRATIS Turista di Isole - pikkio92 : @POW3R_GC Sicuramente vedere una live come ieri dove è un lamento continuo non gioca a favore. Se alla gente piacci… - adamquellovero : RT @CalasMarco: Dopo una pausa di 2 stagioni dal competitive di fortnite posso ufficialmente annunciare che ritornerò a grindare come il ma… -