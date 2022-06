Florenzi resta al Milan, che lo riscatta con lo sconticino: alla Roma meno di 3 milioni di euro (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Milan ha deciso di riscattare Florenzi dalla Roma. Operazione definita, coi rossoneri che hanno ottenuto uno sconticino rispetto alla cifra pattuita un anno fa. Lo pagheranno poco meno di tre milioni di euro. Il terzino ex Psg e Siviglia, campione d’europa con l’Italia di Mancini, ha avuto un suo ruolo nella cavalcata della squadra di Pioli verso la vittoria del campionato ed è molto amato dalla tifoseria del Milan. Di seguito la notizia riportata da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky. Proseguirà ancora in rossonero l’avventura di Alessandro Florenzi. Il Milan ha infatti definito tutti i dettagli per ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 giugno 2022) Ilha deciso dire. Operazione definita, coi rossoneri che hanno ottenuto unorispettocifra pattuita un anno fa. Lo pagheranno pocodi tredi. Il terzino ex Psg e Siviglia, campione d’pa con l’Italia di Mancini, ha avuto un suo ruolo nella cavalcata della squadra di Pioli verso la vittoria del campionato ed è molto amato dtifoseria del. Di seguito la notizia riportata da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky. Proseguirà ancora in rossonero l’avventura di Alessandro. Ilha infatti definito tutti i dettagli per ...

