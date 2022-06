Fiumicino, il nuovo plateatico è (in parte) realtà: sarà la nuova casa del mercato di Foce Micina (Di giovedì 23 giugno 2022) Fiumicino – Taglio del nastro (parziale) del nuovo plateatico di Foce Micina. Situato all’ingresso della città, è il luogo candidato ad ospitare il mercato del sabato. Un trasferimento, però che arriverà solo tra alcuni mesi. L’inaugurazione di oggi, infatti, riguarda solo una parte dell’opera, come ha spiegato il sindaco Montino, presente alla cerimonia assieme al vicesindaco, Ezio Di Genesio Pagliuca, l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia, la presidente del Consiglio Alessandra Vona, e diversi assessori e consiglieri. “Quella di oggi è un’inaugurazione parziale del nodo di scambio che si trova in via Foce Micina, che abbiamo deciso di fare in vista della Notte Bianca in programma sabato prossimo e che attirerà circa 40 mila ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 giugno 2022)– Taglio del nastro (parziale) deldi. Situato all’ingresso della città, è il luogo candidato ad ospitare ildel sabato. Un trasferimento, però che arriverà solo tra alcuni mesi. L’inaugurazione di oggi, infatti, riguarda solo unadell’opera, come ha spiegato il sindaco Montino, presente alla cerimonia assieme al vicesindaco, Ezio Di Genesio Pagliuca, l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia, la presidente del Consiglio Alessandra Vona, e diversi assessori e consiglieri. “Quella di oggi è un’inaugurazione parziale del nodo di scambio che si trova in via, che abbiamo deciso di fare in vista della Notte Bianca in programma sabato prossimo e che attirerà circa 40 mila ...

ilfaroonline : Fiumicino, il nuovo plateatico è (in parte) realtà: sarà la nuova casa del mercato di Foce Micina - CorriereCitta : Fiumicino, 600 posti auto nel nuovo parcheggio di via della Foce Micina - direnpa : RT @minasio: Un piacere partire in missione e scoprire il nuovo #Terminal a #Fiumicino. Agli imbarchi belle foto delle destinazioni e, per… - InfoAmb : RT @ARPALazio: Incendio #Malagrotta, pubblicato nuovo report con aggiornamento dati, tra cui: - Ultimi esiti di analisi su campioni qualità… - Sermocity : RT @RDAlessio: RT @ARPALazio: Incendio #Malagrotta, pubblicato nuovo report con aggiornamento dati, tra cui: - Ultimi esiti di analisi su c… -