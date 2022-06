Fiumicino | 600 posti auto nel nuovo parcheggio di via della Foce Micina

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 giugno 2022) È stato inaugurato questa mattina ildi scambio in via, con una capacità di oltre 600. Erano presenti, tra gli altri, il sindaco diEsterino Montino, il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia, la Presidente del Consiglio Alessandra Vona, assessori e consiglieri. L’inaugurazione in vistaNotte Bianca “Quella di oggi – ha spiegato il sindaco Montino – è un’inaugurazione parziale del nodo di scambio che si trova in via, che abbiamo deciso di fare in vistaNotte Bianca in programma sabato prossimo e che attirerà circa 40 mila persone. Serviva un luogo dove poter far ...