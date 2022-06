Fiorentina, trovato l’erede di Torreira: è in arrivo da Torino! (Di giovedì 23 giugno 2022) Giovani ed italiani. Il progetto iniziato lo scorso anno e, dopo il breve scossone di inizio estate di qualche giorno fa, intenzionato a proseguire ancora di Vincenzo Italiano con la Fiorentina si fonda anche sulla linea verde dei talenti nostrani. Con l’approdo in Uefa Conference League la Viola necessariamente dovrà allestire una rosa che possa essere quanto più ampia possibile e competitiva al punto di giocarsi le sue carte fino in fondo, in tutte le competizioni. Mandragora Torino FiorentinaPer questo il presidente dei toscani, Rocco Commisso, vuole consegnare già i primi acquisti al tecnico, per fare in modo che al ritiro nel prossimo mese si possa già lavorare con del materiale nuovo, a maggior ragione se il tempo tra i ritiri e l’inizio del campionato in questa stagione è poco per via del Mondiale in Qatar. Con il Torino quindi, secondo ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 giugno 2022) Giovani ed italiani. Il progetto iniziato lo scorso anno e, dopo il breve scossone di inizio estate di qualche giorno fa, intenzionato a proseguire ancora di Vincenzo Italiano con lasi fonda anche sulla linea verde dei talenti nostrani. Con l’approdo in Uefa Conference League la Viola necessariamente dovrà allestire una rosa che possa essere quanto più ampia possibile e competitiva al punto di giocarsi le sue carte fino in fondo, in tutte le competizioni. Mandragora TorinoPer questo il presidente dei toscani, Rocco Commisso, vuole consegnare già i primi acquisti al tecnico, per fare in modo che al ritiro nel prossimo mese si possa già lavorare con del materiale nuovo, a maggior ragione se il tempo tra i ritiri e l’inizio del campionato in questa stagione è poco per via del Mondiale in Qatar. Con il Torino quindi, secondo ...

