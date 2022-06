Finlandia: “Se la Russia ci attacca combatteremo”. Il Cremlino e i rapporti ostili con quasi tutti i “vicini” (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu – Tra Finlandia e Russia rischiano di svilupparsi nuove tensioni, dopo la richiesta di adesione alla Nato di Helsinki e dopo che Mosca, negli ultimi giorni, ha sviluppato frizioni anche sulla “questione Kaliningrad” anche con Vilnius. Finlandia e Russia, tensione ai massimi Come riporta Adnkronos, la Finlandia si dichiara “pronta a resistere alla Russia se attaccata”. La dichiarazione è del generale Timo Kivinen, capo delle forze armate finlandesi. Il suo Paese, afferma, è pronto a un attacco russo a cui risponderà con il massimo della durezza. Così parla Kivinen:”I finlandesi sono motivati ??a combattere e il Paese ha costruito un notevole arsenale. Abbiamo sviluppato la nostra difesa militare proprio per il tipo di guerra che viene condotta lì, con un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu – Trarischiano di svilupparsi nuove tensioni, dopo la richiesta di adesione alla Nato di Helsinki e dopo che Mosca, negli ultimi giorni, ha sviluppato frizioni anche sulla “questione Kaliningrad” anche con Vilnius., tensione ai massimi Come riporta Adnkronos, lasi dichiara “pronta a resistere allaseta”. La dichiarazione è del generale Timo Kivinen, capo delle forze armate finlandesi. Il suo Paese, afferma, è pronto a un attacco russo a cui risponderà con il massimo della durezza. Così parla Kivinen:”I finlandesi sono motivati ??a combattere e il Paese ha costruito un notevole arsenale. Abbiamo sviluppato la nostra difesa militare proprio per il tipo di guerra che viene condotta lì, con un ...

