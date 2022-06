Finlandia | grande forza militare contro la Russia

(Di giovedì 23 giugno 2022) Quando e se laattaccherà la, quest’ultima saprà ben difendersi, ha mantenuto un alto livello militarmente. Lo ha precisato il capo dell’esercizio Timo Kivinen. Ha espressamente detto: “Abbiamo sistematicamente sviluppato la nostra difesaesattamente per questo tipo di guerra che viene combattuta”. Laconta su unadi 280mila uomini e 900mila riservisti, una flotta pronta da sostituire con sei F35 ordinati di recente, armi di potenza di fuoco, forze blindate e anche forze aeree per la difesa del proprio territorio. Jens Stoltenberg, il segretario generale della Nato ha come obiettivo l’ingresso nell’allenza sia dellasia della Svezia. “Sono fiducioso che raggiungeremo un accordo sull’ingresso di Svezia e ...

