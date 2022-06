Fermato un camion con 386 cani destinati al Festival di Yulin

(Di giovedì 23 giugno 2022) Ildi, l’annuale celebrazione cinese tristemente nota nel mondo per il consumo di carne di cane, non si ferma (e non ha mai smesso, nonostante la pandemia). La tradizione viene condannata non solo dall’Occidente, che trova assurdo macellare quello che per noi è considerato un animale domestico (scatenando le polemiche di altre culture che a loro volta venerano e proteggono animali qui comunemente consumati come pasto), ma anche dagli animalisti, che sono riusciti a fermare undove erano stati ammassati 386” aldi: attivisti e polizia uniti per fermare la barbarie Cuccioli di caneal macello aldiL’azione è ...

NotizieFrance : Camion travolge e uccide un uomo e ferisce due donne. Fermato 29enne - ParliamoDiNews : Camion travolge tre persone e ne uccide una: fermato 29enne nel Napoletano - L`Irresponsabile #camion #travolge… - LIrresponsabile : Camion travolge tre persone e ne uccide una: fermato 29enne nel Napoletano - - ParliamoDiNews : Camion impazzito investe tre persone tra Volla e Cercola: fermato il conducente - Napoli ZON #camion #impazzito… - infoitinterno : Camion impazzito investe tre persone tra Volla e Cercola: fermato il conducente -

Scarano, quella mattina, era arrivato dalla Puglia in Abruzzo per aiutare il cugino, a cui la sera prima si erail. Si trovava sulla corsia di emergenza per segnalare la presenza dell'......che marciava a velocità ridotta dopo essere ripartito dalla piazzola di sosta in cui si era... In quel momento era arrivato ila tutta velocità. L'autista, accortosi tardi che i veicoli ...Siamo nel pieno dell’orrore del Festival di Yulin e gli attivisti continuano a fare di tutto per fermare i carri stracolmi di cani che verranno macellati nella maniera più atroce possibile in fiumi di ...Fermato da attivisti e polizia un camion con ammassati 386 cani, destinati a morte certa in quanto diretti al Festival di Yulin.