Federmanager-Cdp | insieme per la crescita del paese

(Adnkronos) – Si è tenuto lo scorso 15 giugno il webinar organizzato da Federmanager e Gruppo Cassa depositi e prestiti (Cdp) per presentare alla platea manageriale le attività messe in campo dal Gruppo Cdp per lo sviluppo del sistema produttivo italiano, nel segno dell'innovazione e della sostenibilità. L'evento, che è stato seguito da oltre 500 manager, ha avuto un focus specifico sulle opportunità che il Gruppo promuove in favore delle pmi e delle realtà operanti nel Mezzogiorno. I lavori, che hanno visto la partecipazione del presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla, e del responsabile staff ad di Cdp, Fabio Barchiesi, si sono articolati nella presentazione degli strumenti e delle risorse del Gruppo Cdp per la crescita sostenibile di imprese e start-up, che sono stati esposti dai rappresentanti di Cdp per le diverse aree ...

