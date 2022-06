Federica De Benedittis e Giulio Corso de Il Paradiso delle Signore sono diventati genitori (FOTO) (Di giovedì 23 giugno 2022) È nato il figlio di Federica De Benedittis e Giulio Corso Il loro amore è nato sul set de Il Paradiso delle Signore, la soap opera di Rai1. Poi nel 2019 si sono sposati e ora sono diventati genitori. Stiamo parlando di Federica De Benedittis e Giulio Corso che hanno annunciato la nascita del loro L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 23 giugno 2022) È nato il figlio diDeIl loro amore è nato sul set de Il, la soap opera di Rai1. Poi nel 2019 sisposati e ora. Stiamo parlando diDeche hanno annunciato la nascita del loro L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

Novella_2000 : Due attori de Il Paradiso delle signore sono diventati genitori per la prima volta (FOTO) - Cla_Gagliardini : #wmf22 ~ Ultimo intervento in sala Digital for Non Profit. On stage Federica De Benedittis di aBetterPlace: La Beha… - liberaurora : RT @kscarlett22_: Io che già so che il prossimo daily non ci porterà il ritorno nè di Federica de benedittis, nè gloria radulescu, nè di Gi… -