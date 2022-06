Fare la spesa è più facile e conveniente: importante novità nella famosa città italiana (Di giovedì 23 giugno 2022) Con inflazione e prezzi alle stelle è importante trovare ottime offerte e sconti anche quando ci si reca a Fare la spesa. In una città italiana c’è ora un’opportunità in più grazie ad una nuova apertura Non sono tempi facili per gli italiani, costretti a cercare in tutti i modi di far tornare i conti L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 23 giugno 2022) Con inflazione e prezzi alle stelle ètrovare ottime offerte e sconti anche quando ci si reca ala. In unac’è ora un’opportunità in più grazie ad una nuova apertura Non sono tempi facili per gli italiani, costretti a cercare in tutti i modi di far tornare i conti L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

redblack681 : RT @LucioMalan: Con Draghi aumenta a dismisura la spesa di Palazzo Chigi per consulenti ed esperti vari. Del resto non è facile fare 115 ml… - Balu875651831 : RT @ziopierpa: @confundustria Dovremmo andare a fare la spesa soltanto da chi retribuisce correttamente i dipendenti. - Sonia_Sessarego : Un tempo incontravo le mie amiche per andare a fare aperitivo, serata oppure chiacchere passeggiando... ora ci becc… - _MarioUgo : RT @LucioMalan: Con Draghi aumenta a dismisura la spesa di Palazzo Chigi per consulenti ed esperti vari. Del resto non è facile fare 115 ml… - bluebirddrry : io e il mio bff siamo andati a fare la spesa insieme perché lui si è trasferito vicino a me ?????????? -