Famiglie imperfette | tradimenti e perdono Il Papa | “Il matrimonio non è una mission impossible!”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 23 giugno 2022) Città del Vaticano – “La vita familiare non è unae impossibile! Con la grazia del sacramento, Dio la rende un viaggio meraviglioso da fare insieme a Lui, mai da soli. La famiglia non è un bell’ideale, irraggiungibile nella realtà. Dio garantisce la sua presenza nele nella famiglia, non solo nel giorno delle nozze ma per tutta la vita. E Lui vi sostiene ogni giorno nel vostro cammino”. Con il festival “The beauty of family”, condotto da Amadeus e Giovanna Civitillo, prende il via il X Incontro Mondiale della, in programma a Roma fino a domenica 26 giugno. Una vera e propria rivoluzione, visto che, di solito, il festival era la serata conclusiva del meeting. In un’Aula Paolo VI, gremita diprovenienti da ogni angolo del pianeta (questo incontro infatti, per volere dello stesso ...