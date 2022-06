Fabio muore quattro giorni dopo la moglie. Il malore dopo la cremazione: “Erano inseparabili” (Di giovedì 23 giugno 2022) Non ha retto al dolore per la scomparsa della compagna Margherita Iannilli, morta lo scorso venerdì 17 giugno, dopo una lunga malattia. Fabio Pareti è morto martedì 21 giugno mentre tornava dalla cremazione dell’amata compagna Margherita, conosciuta da tutti come Margie, morta dopo una lunga malattia. Fabio Pareti ha accusato un malore che si è rivelato fatale ed è morto poche ore dopo lasciando famiglia e amici nell’incredulità e nel dolore. La coppia era sposata da tempo, avevano una figlia di dieci anni – Mia – e vivevano a Porto Santo Stefano, nel comune di Monte Argentario, in Toscana. Il 56enne era un architetto molto conosciuto in zona e dopo la morte della ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 giugno 2022) Non ha retto al dolore per la scomparsa della compagna Margherita Iannilli, morta lo scorso venerdì 17 giugno,una lunga malattia.Pareti è morto martedì 21 giugno mentre tornava dalladell’amata compagna Margherita, conosciuta da tutti come Margie, mortauna lunga malattia.Pareti ha accusato unche si è rivelato fatale ed è morto poche orelasciando famiglia e amici nell’incredulità e nel dolore. La coppia era sposata da tempo, avevano una figlia di dieci anni – Mia – e vivevano a Porto Santo Stefano, nel comune di Monte Argentario, in Toscana. Il 56enne era un architetto molto conosciuto in zona ela morte della ...

