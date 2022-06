Pubblicità

sportface2016 : F1, #Ecclestone è sicuro: “Chi ha scommesso sulla #Ferrari ha buttato i suoi soldi” -

Automoto.it

Una situazione che i tifosi sperano di veder migliorare ma che non regala molte speranze adi vedere il fallimento del Cavallino nel 2022. 'Speravo, come molte persone, che la ...... mentre la F1, giustamente perché i piloti hanno la loro pelle da salvare, è tutto molto più,...è chiaro che si stia dando sempre più importanza allo show rispetto all'epoca di Bernie. ... F1. Bernie Ecclestone esclude il mondiale per Ferrari e Leclerc. Ma quanto sono azzeccate le sue profezie Bernie Ecclestone si è espresso sul rendimento della Ferrari in questa stagione e sulle possibili speranze di rimonta della rossa di Maranello. “Speravo, come molte persone, che la Ferrari potesse tor ...L'ex supremo della Formula 1 Bernie Ecclestone non vede alcuna speranza di un successo per il titolo per Ferrari e per Charles Leclerc nel 2022.