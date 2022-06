Evra: «Mi fa male il cuore se penso che qualcuno allo United non ha voluto Conte» (Di giovedì 23 giugno 2022) Patrice Evra parla di Antonio Conte in un’intervista a The Mirror. L’ex giocatore dice che è stato un colpo al cuore il mancato arrivo del tecnico al Manchester United, l’anno scorso, quando poi ha scelto il Tottenham. “Mi fa male il cuore perché penso che Conte, Klopp, Guardiola, tutti questi tecnici siano i migliori al mondo in questo momento e avremmo potuto averlo al Manchester United. Ma alcune persone del club hanno detto, ‘non è il nostro stile, non è quello che stiamo cercando’. Quindi ora abbiamo Erik ten Hag. Vediamo cosa farà. Ha il mio supporto. Ma è una grande delusione il fatto che Conte non sia arrivato, perché avrebbe potuto fare qualcosa al Man Utd. E lo si può vedere con il Tottenham: li ha aiutati a ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 giugno 2022) Patriceparla di Antonioin un’intervista a The Mirror. L’ex giocatore dice che è stato un colpo alil mancato arrivo del tecnico al Manchester, l’anno scorso, quando poi ha scelto il Tottenham. “Mi failperchéche, Klopp, Guardiola, tutti questi tecnici siano i migliori al mondo in questo momento e avremmo potuto averlo al Manchester. Ma alcune persone del club hanno detto, ‘non è il nostro stile, non è quello che stiamo cercando’. Quindi ora abbiamo Erik ten Hag. Vediamo cosa farà. Ha il mio supporto. Ma è una grande delusione il fatto chenon sia arrivato, perché avrebbe potuto fare qualcosa al Man Utd. E lo si può vedere con il Tottenham: li ha aiutati a ...

