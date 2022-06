Evra: «Conte tra i migliori, mi piange il cuore che non sia allo United» (Di giovedì 23 giugno 2022) Patrice Evra, ex terzino del Manchester United, ha un grande rammarico: non poter vedere Conte sulla panchina dei Red Devils Patrice Evra critica il Manchester United per la scelta del nuovo allenatore del club. Le sue parole al Mirror. LE DICHIARAZIONI – «Conte al Tottenham mi fa venire male al cuore. Penso che Conte, Klopp, Guardiola, tutti questi manager sono davvero i migliori al mondo in questo momento e avremmo potuto averlo al Manchester United. Ma alcune persone al club hanno detto: ‘Non è il nostro stile, non è quello che stiamo cercando”. Ovviamente ora vediamo cosa farà Ten Hag che ha il mio sostegno». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Patrice, ex terzino del Manchester, ha un grande rammarico: non poter vederesulla panchina dei Red Devils Patricecritica il Manchesterper la scelta del nuovo allenatore del club. Le sue parole al Mirror. LE DICHIARAZIONI – «al Tottenham mi fa venire male al. Penso che, Klopp, Guardiola, tutti questi manager sono davvero ial mondo in questo momento e avremmo potuto averlo al Manchester. Ma alcune persone al club hanno detto: ‘Non è il nostro stile, non è quello che stiamo cercando”. Ovviamente ora vediamo cosa farà Ten Hag che ha il mio sostegno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

