Eva Henger, nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni: come sta dopo l’incidente (Di giovedì 23 giugno 2022) . L’attrice sta proseguendo in un lungo percorso di recupero Purtroppo nello scontro che l’ha vista coinvolta una coppia di anziani hanno perso la vita. L’episodio torna spesso nella mente della bella ungherese che ha confessato di piangere al solo pensiero. La vita di Eva L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) . L’attrice sta proseguendo in un lungo percorso di recupero Purtroppo nello scontro che l’ha vista coinvolta una coppia di anziani hanno perso la vita. L’episodio torna spesso nella mente della bella ungherese che ha confessato di piangere al solo pensiero. La vita di Eva L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

QuotidianPost : Eva Henger è tornata a casa: per ora non può camminare - telodogratis : Eva Henger: “Non potrò camminare per un po’, piango per la coppia morta nell’incidente” - RegalinoV : Eva Henger esce dall’ospedale, ma c’è ancora tanto da fare - occhio_notizie : Eva Henger fuori dall’ospedale ma costretta in carrozzina: ecco come sta ora? #evahenger #ospedale #incidente - zazoomblog : Mercedesz Henger la mamma Eva rivela come la figlia sia cambiata dopo il suo incidente - #Mercedesz #Henger #mamma… -