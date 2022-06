Estefania Bernal si sbilancia su Edoardo Tavassi | “siamo amici | ma…”

(Di giovedì 23 giugno 2022) Intervistata ai microfoni de L’Isola Dei Famosi,dichiara di avere un’attrazione per. Le sue paroleabbandona l’Isola Dei Famosi e si trattiene in Honduras per rispondere alle domande dei fan. Tra le curiosità del web, la richiesta di un utente non passa inosservata. “Cosa pensi di?” – chiede il fan.non sembra essere colta alla sprovvista e dichiara: “è diventato un gran figo!ma mai dire mai ecco. Mi piace è diventato veramente un figo”. Poi le viene chiesto se lei e Roger s’incontreranno una volta rientrata a Milano: “certo, ho piacere ad incontrare Roger e ce logià detti che appena ...

E' partito come il naufrago più sfigato de L'isola dei famosi, ne esce come il più conteso, e si ritrova anche a dare un bel due di picche a. Stiamo parlando di Edoardo Tavassi, che nel reality condotto da Ilary Blasi ha avuto davvero un enorme successo. Sicuramente il triangolo formato da lui, Nicolas Vaporidis e Carmen ...Non lo stimo.' Di critiche Lory Del Santo ne ha però anche per, Edoardo e Guendalina Tavassi . Per la regista loro sono 'I più falsi, ipocriti e maleducati che abbia mai incontrato. ...Intervistata ai microfoni de L’Isola Dei Famosi, Estefania Bernal dichiara di avere un’attrazione per Edoardo Tavassi. Le sue parole Estefania Bernal abbandona l’Isola Dei Famosi e si trattiene in ...Pare proprio che due naufraghi dell'Isola dei Famosi 2022 abbiano passato del tempo assieme e potrebbe essere successo qualcosa di nascosto ...