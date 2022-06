Estate fa rima con zanzare, oltre 70 specie in Italia (Di giovedì 23 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Con il caldo estivo sono arrivate, inevitabilmente, anche le tanto odiate zanzare: l'infestante che più di tutti minaccia la nostra serenità in questo periodo, complice anche l'aumento che si è registrato negli ultimi anni nel nostro Paese. Presenti in ogni angolo del mondo – tranne che in Antartide per ragioni legate alla temperatura – ne esistono più di 3000 specie e molte di queste possono rappresentare un vero pericolo per l'uomo, in quanto portatori di malattie che colpiscono più di 700 milioni di persone ogni anno.“In Italia abbiamo circa 70 specie, tra le più diffuse sicuramente la zanzara comune, la zanzara tigre e la zanzara coreana, quest'ultima mostra una grande adattabilità anche alle basse temperature – spiega Ester Papa, Technical Manager di Rentokil Italia -. Sebbene ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Con il caldo estivo sono arrivate, inevitabilmente, anche le tanto odiate: l'infestante che più di tutti minaccia la nostra serenità in questo periodo, complice anche l'aumento che si è registrato negli ultimi anni nel nostro Paese. Presenti in ogni angolo del mondo – tranne che in Antartide per ragioni legate alla temperatura – ne esistono più di 3000e molte di queste possono rappresentare un vero pericolo per l'uomo, in quanto portatori di malattie che colpiscono più di 700 milioni di persone ogni anno.“Inabbiamo circa 70, tra le più diffuse sicuramente la zanzara comune, la zanzara tigre e la zanzara coreana, quest'ultima mostra una grande adattabilità anche alle basse temperature – spiega Ester Papa, Technical Manager di Rentokil-. Sebbene ...

Pubblicità

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Estate fa rima con zanzare, oltre 70 specie in Italia - - ItaliaNotizie24 : Estate fa rima con zanzare, oltre 70 specie in Italia - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Con il caldo estivo sono arrivate, inevitabilmente, anche le tanto odiate zanzare: l’infestante… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Estate fa rima con zanzare, oltre 70 specie in Italia -… - blogsicilia : #notizie #sicilia Estate fa rima con zanzare, oltre 70 specie in Italia - -

Trucco occhi verdi, colori e tecniche per esaltarli ... Extension ciglia, per uno sguardo intenso senza trucco in estate Per quanto riguarda invece gli ... il consiglio è quello di applicarla sulla rima ciliare superiore e non su quella inferiore o interna ... Gli occhiali di tendenza per l'estate 2022 nei negozi Reverchon ALESSANDRIA - L'arrivo dell'estate spesso fa rima con un nuovo paio (o anche più) di occhiali da sole . Soprattutto perché in questi ultimi anni l'occhiale da sole ha guadagnato una funzione ulteriore a quella di proteggere gli ... il Resto del Carlino Estate fa rima con zanzare, oltre 70 specie in Italia ROMA (ITALPRESS) - Con il caldo estivo sono arrivate, inevitabilmente, anche le tanto odiate zanzare: l'infestante che più di tutti minaccia la nostra ser ... Milano Summer Festival 2022, oltre venti concerti per tutta l'estate L'estate a Milano fa rima con Milano Summer Festival, tre mesi di concerti imperdibii, molti dei quali rimandati a causa della pandemia. Adesso, invece, la musica torna dal vivo all'Ippodromo di San S ... ... Extension ciglia, per uno sguardo intenso senza trucco inPer quanto riguarda invece gli ... il consiglio è quello di applicarla sullaciliare superiore e non su quella inferiore o interna ...ALESSANDRIA - L'arrivo dell'spesso facon un nuovo paio (o anche più) di occhiali da sole . Soprattutto perché in questi ultimi anni l'occhiale da sole ha guadagnato una funzione ulteriore a quella di proteggere gli ... Maiolati, estate fa rima con eventi ROMA (ITALPRESS) - Con il caldo estivo sono arrivate, inevitabilmente, anche le tanto odiate zanzare: l'infestante che più di tutti minaccia la nostra ser ...L'estate a Milano fa rima con Milano Summer Festival, tre mesi di concerti imperdibii, molti dei quali rimandati a causa della pandemia. Adesso, invece, la musica torna dal vivo all'Ippodromo di San S ...