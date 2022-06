Estate di Stelle a Palmanova

Leggi su udine20

(Di giovedì 23 giugno 2022), città fortezza patrimonio mondiale dell’umanità Unesco si conferma come polo di riferimento italiano e euroregionale per i grandi concerti e eventi live. Torna infatti anche quest’anno la rassegna “di”, contenitore che da anni anima di suoni e colori la meravigliosa Piazza Grande e che quest’anno alza decisamente l’asticella ospitando un programma che vedrà protagonista il meglio della musica italiana, due star mondiali e uno dei musical più di successo di sempre. Un programma eterogeneo e qualitativamente eccellente, che, come in passato, attirerà nella città stellata moltissimi appassionati provenienti anche da fuori regione e dalle vicine Austria, Slovenia e Croazia. Si parte il giorno 7 luglio con un colosso del blues mondiale, il grande Zucchero, al ritorno dopo ben nove anni in Friuli Venezia Giulia con ...