eSports | 5 miliardi di dollari nel 2027 con gli sponsor

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 23 giugno 2022) Il mercato degliè destinato a crescere nel corso del tempo, come ha fatto in questi ultimi anni, con un incremento del 23,66% entro il, almeno questo è quanto sostiene uno studio condotto da ResearchAndMarkets.com, il quale ha preso in esame gliin Nord America, Europa e Asia Pacifico, ciò è possibile grazie a competitior come Activision Blizzard, Tencent, EA, Gameloft, Nintendo e NVIDIA.in Italia e non solo Secondo NewZoo sarà la Cina a generare un terzo dei ricavi mondiali, seguita da America Latina ed altri paesi del sud-est asiatico, con profitti di oltre 532 milioni, i quali raggiungeranno i 640,8 milioni entro il 2025. A questo punto la domanda sorge spontanea, quanti seguono gliin Italia? Stando ad un recente studio pare che nel nostro paese sono ...