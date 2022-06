Era l’amatissima Tata Francesca: oggi a 64 è cosi, stravolta dalla chirurgia (Di giovedì 23 giugno 2022) Tata Francesca ha conquistato i cuori di migliaia di persone: la sua presenza nel piccolo schermo è infatti entrata nelle case di tutti. Ecco com’è divenTata oggi. Il suo ruolo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Stefania Meneghella su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 23 giugno 2022)ha conquistato i cuori di migliaia di persone: la sua presenza nel piccolo schermo è infatti entrata nelle case di tutti. Ecco com’è diven. Il suo ruolo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Stefania Meneghella su BlogLive.it.

Pubblicità

Delta28153520 : @RosiPolimeni Amatissima da me. Però non era affatto lesbica. Era sicuramente un maschiaccio per l'epoca. Si vorr… - Elle10_elle : @Amelia8811 Amelia.??Ti racconto un episodio. Mia figlia più piccola un giorno mi ha detto: 'Ho chiesto al mare se c… -