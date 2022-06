Entrare o no? Il balletto di Biden su TikTok prima del voto (Di giovedì 23 giugno 2022) In vista delle midterm di novembre, Joe Biden ha bisogno dei TikToker. L’elettorato più giovane, tra i 18 e i 34 anni, che l’ha aiutato a essere eletto presidente degli Stati Uniti un anno e mezzo fa, rappresenta oggi un grande punto debole per il Partito democratico. Soltanto il 28% dei più giovani approva l’operato dell’inquilino della Casa Bianca: un calo di 31 punti da quando ha giurato. Lo raccontano i numeri di Morning Consult. Quale miglior mezzo di TikTok, che nel 2021 è stato il sito web più visitato al mondo superando persino Google, per raggiungere quell’elettorato? Ma c’è un problema con l’app di proprietà di ByteDance, società con sede a Pechino: la sicurezza nazionale. L’ex presidente repubblicano Donald Trump aveva pensato di bandire TikTok prima di fermarsi a negarne soltanto ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 giugno 2022) In vista delle midterm di novembre, Joeha bisogno deier. L’elettorato più giovane, tra i 18 e i 34 anni, che l’ha aiutato a essere eletto presidente degli Stati Uniti un anno e mezzo fa, rappresenta oggi un grande punto debole per il Partito democratico. Soltanto il 28% dei più giovani approva l’operato dell’inquilino della Casa Bianca: un calo di 31 punti da quando ha giurato. Lo raccontano i numeri di Morning Consult. Quale miglior mezzo di, che nel 2021 è stato il sito web più visitato al mondo superando persino Google, per raggiungere quell’elettorato? Ma c’è un problema con l’app di proprietà di ByteDance, società con sede a Pechino: la sicurezza nazionale. L’ex presidente repubblicano Donald Trump aveva pensato di bandiredi fermarsi a negarne soltanto ...

