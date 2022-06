Energia: Fornaro, 'tetto prezzo gas e carburanti, rischio bomba sociale' (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "La crisi dell'Energia sta mettendo a dura prova le famiglie e le imprese italiane. Con il provvedimento approvato ieri il governo sta continuando a mitigare l'impennata dei prezzi. Giusto, ma non basta. E' necessario mettere al più presto un tetto al prezzo del gas, e su questo il ritardo europeo è inaccettabile, ma anche tornare al prezzo amministrato dei carburanti almeno fino alla fine dell'anno. E' necessario governare il prezzo dei carburanti e dell'Energia o si rischia la bomba sociale". Così il capogruppo di LeU a Montecitorio Federico Fornaro. Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "La crisi dell'sta mettendo a dura prova le famiglie e le imprese italiane. Con il provvedimento approvato ieri il governo sta continuando a mitigare l'impennata dei prezzi. Giusto, ma non basta. E' necessario mettere al più presto unaldel gas, e su questo il ritardo europeo è inaccettabile, ma anche tornare alamministrato deialmeno fino alla fine dell'anno. E' necessario governare ildeie dell'o si rischia la". Così il capogruppo di LeU a Montecitorio Federico

