Energia: Draghi chiede alla Ue un summit straordinario, sostenuto da Macron. Si parla di Price cap per il gas (Di giovedì 23 giugno 2022) Al summit di capi di stato e di governo Ue il presidente del Consiglio, Mario Draghi, a quanto si apprende da più fonti europee, ha chiesto al Consiglio europeo di convocare un vertice straordinario sull'Energia

