Energia, allerta in Europa: “Taglio totale del gas dalla Russia” (Di giovedì 23 giugno 2022) Suona un campanello d’allarme. Anzi ne suonano due. Mentre a Milano e nelle grandi città alcuni quartieri si sono ritrovati in blackout a causa dell’eccessivo utilizzo di condizionatori per affrontare l’afa, sul fronte energetico la partita con la Russia di Putin si sta mettendo male. A certificarlo non è solo il prezzo del gas, che ieri veniva quotato 127 dollari a megawattora quando un anno fa costava appena 19. Ma ad allarmare sono le dichiarazioni delle istituzioni europee. Per Frans Timmermans, vice presidente della Commissione europea, l’Ue sta affrontando una situazione molto complicata per quanto riguarda l’approvvigionamento di gas. Almeno “dodici Paesi membri sono stati colpiti dal Taglio unilaterale delle forniture di gas” da parte di Mosca. E dieci di questi hanno “diramato un avvertimento iniziale ai sensi delle regole sulla sicurezza ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 23 giugno 2022) Suona un campanello d’allarme. Anzi ne suonano due. Mentre a Milano e nelle grandi città alcuni quartieri si sono ritrovati in blackout a causa dell’eccessivo utilizzo di condizionatori per affrontare l’afa, sul fronte energetico la partita con ladi Putin si sta mettendo male. A certificarlo non è solo il prezzo del gas, che ieri veniva quotato 127 dollari a megawattora quando un anno fa costava appena 19. Ma ad allarmare sono le dichiarazioni delle istituzioni europee. Per Frans Timmermans, vice presidente della Commissione europea, l’Ue sta affrontando una situazione molto complicata per quanto riguarda l’approvvigionamento di gas. Almeno “dodici Paesi membri sono stati colpiti dalunilaterale delle forniture di gas” da parte di Mosca. E dieci di questi hanno “diramato un avvertimento iniziale ai sensi delle regole sulla sicurezza ...

Pubblicità

Afrapetrolo : RT @DomaniGiornale: Il ministro Cingolani ha deciso di non passare dallo stato di pre-allerta a quello di allerta Ma il capo dell’Agenzia i… - TrasportoEuropa : Allerta dell’Iea sull’interruzione del #gas russo #trasporto #logistica #energia - tax_tweet : L'Agenzia internazionale dell'energia allerta l'Europa: 'Prepararsi a stop totale del gas russo' - LaCnews24 : «L’Europa si prepari allo stop totale di gas russo», l’allerta dell’Agenzia internazionale per l’energia… - infoitestero : I tagli - «L’Europa si prepari allo stop totale di gas russo», l’allerta dell’Agenzia internazionale per l’energia -