Empoli Marin, sempre più vicina la chiusura con il Cagliari: i dettagli (Di giovedì 23 giugno 2022) Empoli e Cagliari stanno chiudendo la trattativa che porterebbe Marin in Toscana: dettagli e cifre dell'operazione Marin è pronto a salutare il Cagliari e tornare in Serie A dopo la retrocessione con i sardi. L'Empoli e i rossoblù sono in costante contatto per chiudere la trattativa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe ormai tutto definito per il suo approdo in Toscana. Prestito con diritto di riscatto fissato a 6.5/7 milioni le cifre dell'operazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

