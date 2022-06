Emilia Clarke conferma che Kit Harington riprenderà il ruolo di Jon Snow nel nuovo spin-off (Di giovedì 23 giugno 2022) Emilia Clarke, l'interprete di Daenerys Targaryen nel Trono di Spade, ha rivelato di non essere stata coinvolta ma ha anche confermato che Kit Harington tornerà ad interpretare Jon Snow. Emilia Clarke ha confermato che il suo co-protagonista de Il Trono di Spade, Kit Harington, riprenderà il ruolo di Jon Snow in una nuova serie spin-off. Oltre al prequel, intitolato House of the Dragon, che andrà in onda ad agosto, la Clarke ha confermato che Harington farà parte anche di una seconda serie legata al franchise originale. Durante un'intervista di BBC News, Emilia ha spiegato: "Si, Kit me ne ha parlato. E ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 giugno 2022), l'interprete di Daenerys Targaryen nel Trono di Spade, ha rivelato di non essere stata coinvolta ma ha ancheto che Kittornerà ad interpretare Jonhato che il suo co-protagonista de Il Trono di Spade, Kitildi Jonin una nuova serie-off. Oltre al prequel, intitolato House of the Dragon, che andrà in onda ad agosto, lahato chefarà parte anche di una seconda serie legata al franchise originale. Durante un'intervista di BBC News,ha spiegato: "Si, Kit me ne ha parlato. E ...

