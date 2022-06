Emergenza climatica, il mar Mediterraneo è diventato bollente: temperature di 4 gradi superiori alla media (Di giovedì 23 giugno 2022) É sempre più alta la temperatura del mar Mediterraneo: dal 10 maggio, infatti, il mare è colpito da un’ondata di calore che ha innalzato la temperatura della superficie di circa 4 gradi rispetto alla media del periodo 1985-2005, con picchi superiori ai 23 gradi. Questi i primi risultati di CareHeat, il progetto finanziato dall’Agenzia spaziale europea cui partecipano tra gli altri anche Enea e Cnr. L’obiettivo del lavoro è di sviluppare nuove metodologie volte a prevedere e identificare le ondate di calore per poi riuscire a comprenderne la propagazione e gli impatti su ambiente, biodiversità e su alcune attività economiche, come la pesca e l’acquacoltura. “Con il termine ondate di calore, in inglese Marine Heat Waves (Mhw), si intendono situazioni in cui la differenza tra la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) É sempre più alta la temperatura del mar: dal 10 maggio, infatti, il mare è colpito da un’ondata di calore che ha innalzato la temperatura della superficie di circa 4rispettodel periodo 1985-2005, con picchiai 23. Questi i primi risultati di CareHeat, il progetto finanziato dall’Agenzia spaziale europea cui partecipano tra gli altri anche Enea e Cnr. L’obiettivo del lavoro è di sviluppare nuove metodologie volte a prevedere e identificare le ondate di calore per poi riuscire a comprenderne la propagazione e gli impatti su ambiente, biodiversità e su alcune attività economiche, come la pesca e l’acquacoltura. “Con il termine ondate di calore, in inglese Marine Heat Waves (Mhw), si intendono situazioni in cui la differenza tra la ...

Link4Universe : Eppure, in tutto questo, è ancora pieno di persone che fanno finta che l'emergenza climatica è una cosa da prevenir… - fattoquotidiano : Emergenza climatica, il mar Mediterraneo è diventato bollente: temperature di 4 gradi superiori alla media - MisterG1991 : RT @Link4Universe: Eppure, in tutto questo, è ancora pieno di persone che fanno finta che l'emergenza climatica è una cosa da prevenire, fu… - alessanFERRON : In Italia è tornato il nazi-fascismo travestito da emergenza sanitaria, finanziaria, climatica. Una vera truffa globale. - TV7Benevento : Siccità: Fratoianni, 'azioni contro emergenza climatica prima che sia troppo tardi' - -