Elvis | Baz Luhrmann | La musica è un superpotere

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 23 giugno 2022) Intervista video a Baz, regista di, biopic suPresley, interpretato da un Austin Butler da Oscar e da Tom Hanks, nel ruolo più inquietante della sua carriera. In sala dal 22 giugno. A nove anni di distanza da Il Grande Gatsby, Bazè tornato finalmente sul grande schermo con: presentato in anteprima al Festival di Cannes 2022, è nelle sale italiane dal 22 giugno. Anche questa volta il regista australiano ha fatto ciò che gli riesce meglio: un grande spettacolo. Anzi: uno "spettacolo spettacolare". Da godersi sullo schermo più grande possibile. Per interpretarePresley Bazha scelto Austin Butler. Il premio Oscar Tom Hanks invece è il Colonnello Tom Parker, manager die villain di questo film. Il ...