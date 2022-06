Elodie stavolta esagera | attrazione tribale | “Sto per svenire”

Leggi su newstv

(Di giovedì 23 giugno 2022) Qualcuno non gradisce il look, ma la maggior parte dei suoi tantissimi fan la ricopre di complimenti. E voi che ne pensate? Qualcuno non apprezza, ma siamo assolutamente in disaccordo.è sempre splendida e questo non è in discussione. Anche quando, oggettivamente,. Come in uno degli ultimi scatti che la cantante ci propone tramite il proprio profilo Instagram.(web source)Nell’ultimo periodo la bellissimaosa sempre di più. Tanto nelle sue performance artistiche, quanto sui social e nell’outfit. 32enne romana ha raggiunto il successo già da tempo. La sua arte e la sua presenza scenica hanno conquistato tutti fin dagli esordi. Ma sono gli ultimi mesi, con un grande successo musicale, a consegnarle ulteriore notorietà, chesa incanalare benissimo sui social network. Si ...