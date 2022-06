Elisabetta Gregoraci, look balneare rosso fuoco: lancia il trend del bikini con le catene (Di giovedì 23 giugno 2022) L’estate di Elisabetta Gregoraci comincia col bikini rosso fuoco con dettagli a catena: “Da sempre è uno dei miei colori preferiti”. Elisabetta Gregoraci in Verdissima Per Elisabetta Gregoraci sarà un'estate ricca di impegni. Vedremo la showgirl nuovamente al timone di Battiti Live, il programma che conduce da ormai diversi anni e che la porterà in giro per la Puglia. Già si sono svolti i primi due concerti, a Bari: presto sarà la volta di Gallipoli e Trani. Ma tra un impegno e l'altro di lavoro, c'è sempre tempo per godersi un po' di relax in costume! I look estivi di Elisabetta Gregoraci Il due pezzi è il modello preferito della showgirl, in fatto di outfit da ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 23 giugno 2022) L’estate dicomincia colcon dettagli a catena: “Da sempre è uno dei miei colori preferiti”.in Verdissima Persarà un'estate ricca di impegni. Vedremo la showgirl nuovamente al timone di Battiti Live, il programma che conduce da ormai diversi anni e che la porterà in giro per la Puglia. Già si sono svolti i primi due concerti, a Bari: presto sarà la volta di Gallipoli e Trani. Ma tra un impegno e l'altro di lavoro, c'è sempre tempo per godersi un po' di relax in costume! Iestivi diIl due pezzi è il modello preferito della showgirl, in fatto di outfit da ...

