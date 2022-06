Elisabetta Canalis “Che pezzo di…” Bikini-mini e sfilata da capogiro! FOTO (Di giovedì 23 giugno 2022) Elisabetta Canalis si concede un po’ di relax dopo la gara, anche dal punto di vista alimentare, focaccia in mano e balconata in vista! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In vacanza a Santa Margherita Ligure dopo il match stravinto domenica scorsa sul ring, Elisabetta Canalis ha mostrato uno stato di forma ancora più Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 23 giugno 2022)si concede un po’ di relax dopo la gara, anche dal punto di vista alimentare, focaccia in mano e balconata in vista! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM In vacanza a Santa Margherita Ligure dopo il match stravinto domenica scorsa sul ring,ha mostrato uno stato di forma ancora più Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

CronacaSocial : Elisabetta Canalis cambia vita e debutta nel Kickboxing: il suo esordio ha sorpreso milioni di fan ??… - zazoomblog : Da body a costume: l’ultima trovata di Elisabetta Canalis per un look da urlo in spiaggia - #costume: #l’ultima… - paoloangeloRF : Costumi da bagno per lei: i modelli di tendenza scelti da star come Canalis e Leotta - - zazoomblog : Elisabetta Canalis: fisico da urlo per lei un sogno - #Elisabetta #Canalis: #fisico #sogno - Corriere : Costumi da bagno per lei: i modelli di tendenza scelti da star come Canalis e Leotta -