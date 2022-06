Elisa Isoardi contro Maria De Filippi: il motivo (Di giovedì 23 giugno 2022) Ormai la voce che circolava già da settimane è stata confermata: Elisa Isoardi tornerà nei palinsesti Rai – per la precisione quelli di Rai 2 – con un nuovo programma prodotto da Endemol Shine Italia. La conduttrice piemontese, che lo scorso anno su Canale 5 ha partecipato all’Isola dei Famosi, sarà su Rai 2 la domenica pomeriggio, precisamente nella fascia dalle 15:00 alle 16:00. Questo vuol dire che in occasione del suo ritorno in tv, da cui era assente da due anni, la Isoardi dovrà vedersela contro Amici di Maria De Filippi, che va in onda proprio dalle 15 alle 16 su Canale 5. Una sfida non da poco, insomma, che però non sembra allarmare Elisa Isoardi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… La Talpa torna in tv: a farla sarà ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 giugno 2022) Ormai la voce che circolava già da settimane è stata confermata:tornerà nei palinsesti Rai – per la precisione quelli di Rai 2 – con un nuovo programma prodotto da Endemol Shine Italia. La conduttrice piemontese, che lo scorso anno su Canale 5 ha partecipato all’Isola dei Famosi, sarà su Rai 2 la domenica pomeriggio, precisamente nella fascia dalle 15:00 alle 16:00. Questo vuol dire che in occasione del suo ritorno in tv, da cui era assente da due anni, ladovrà vederselaAmici diDe, che va in onda proprio dalle 15 alle 16 su Canale 5. Una sfida non da poco, insomma, che però non sembra allarmare. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… La Talpa torna in tv: a farla sarà ...

