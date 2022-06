Elena D’Amario, il top lascia poco spazio all’immaginazione | Foto incredibile (Di giovedì 23 giugno 2022) La Foto di Elena D’Amario ha mandato in tilt il popolo del web: avete visto il top che ha indossato? Guardate con attenzione. La celebre ballerina ha catturato l’attenzione dei fan con uno scatto incredibile. Solo gli occhi più attenti hanno potuto notare un dettaglio straordinario, avete visto? Nella storia di Amici, quello di Elena L'articolo Elena D’Amario, il top lascia poco spazio all’immaginazione Foto incredibile chemusica.it. Leggi su chemusica (Di giovedì 23 giugno 2022) Ladiha mandato in tilt il popolo del web: avete visto il top che ha indossato? Guardate con attenzione. La celebre ballerina ha catturato l’attenzione dei fan con uno scatto. Solo gli occhi più attenti hanno potuto notare un dettaglio straordinario, avete visto? Nella storia di Amici, quello diL'articolo, il topchemusica.it.

Pubblicità

SabryFreak17 : @strqng1s Se c'è Simone quindi vedremo più coreografie di Elena d'amario?? - Bri46233001 : @lillina33495499 Per esempio a Elena d'amario da 2 anni non gli lascia un post senza mettere like ,però su dayani h… - Mairim212 : @strqng1s Non credo . Simone ogni anno insieme a Elena D'amario è presente ai casting - Cris8597 : RT @stralberello: Ok che stiamo parlando di Elena d’amario ma tradire tua moglie così pubblicamente mi sembra eccessivo, Alberto la Malfa h… - serexalbe_ : RT @stralberello: Ok che stiamo parlando di Elena d’amario ma tradire tua moglie così pubblicamente mi sembra eccessivo, Alberto la Malfa h… -