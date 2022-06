Efficienza energetica, scoperta truffa da 10 milioni a Salerno (Di giovedì 23 giugno 2022) Gli inquirenti della Procura di Salerno contestano agli indagati diversi reati, tra i quali, truffa aggravata, autoriciclaggio e reati fiscali. Una truffa ai danni dello Stato, che sfruttava titoli di Efficienza energetica del tutto falsi, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Salerno che ha eseguito nei confronti di quattro indagati altrettante misure cautelari Leggi su 2anews (Di giovedì 23 giugno 2022) Gli inquirenti della Procura dicontestano agli indagati diversi reati, tra i quali,aggravata, autoriciclaggio e reati fiscali. Unaai danni dello Stato, che sfruttava titoli didel tutto falsi, è statadalla Guardia di Finanza diche ha eseguito nei confronti di quattro indagati altrettante misure cautelari

PubblicitĂ

MiC_Italia : #PNRR | Assegnati 100 MLN di euro per il miglioramento dell’efficienza energetica di 120 musei statali e siti cultu… - MiC_Italia : #PNRR | Oltre 1,8 miliardi di euro di investimenti culturali. Online i decreti con le assegnazioni delle risorse pe… - FalcionelliFede : RT @MiC_Italia: #PNRR | Assegnati oltre 99 MLN di euro per il miglioramento dell’efficienza energetica di 274 cinema. Scopri l'elenco compl… - Ale_CNCC : RT @salzheimer: ..devi scegliere un frigo.. te fai un mazzo atomico tra dimensioni, caratteristiche, prezzi, efficienza energetica, traspor… - dfoPPUkVk7aLQMO : RT @MiC_Italia: #PNRR | Assegnati 100 MLN di euro per il miglioramento dell’efficienza energetica di 120 musei statali e siti culturali. Sc… -