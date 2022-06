Ederson | un brasiliano per l’Atalanta | tutto sulla rivelazione dell’ultimo campionato

(Di giovedì 23 giugno 2022)si avvicina sempre di più al. Le ultime indiscrezioni di mercato vedono il centrocampistaverso il trasferimento a Bergamo: sembra solo una questione di tessere del puzzle che devono andare a posto, con alcune cessioni da ultimare prima di definire la questione. Già nelle scorse settimane dalla Salernitana avevano confermato un forte interesse dei bergamaschi, che con il passare dei giorni si è sempre più concretizzato. Un’operazione di primissimo piano, con un cartellino del prezzo certamente non ridotto, visto che difficilmente i campani accetterebbero una cifra inferiore ai 20 milioni di euro — anche alla luce di quanto hanno sborsato per strapparlo al Corinthians a gennaio: circa 6 milioni di euro. Un’enormità per una squadra neo-promossa. A scommettere sul classe 1999, il cui nome completo è Éderson ...

Pubblicità

La trattativa che porteràall'Atalanta non è ancora conclusa . Nonostante la Dea sia in pole position per quanto concerne il centrocampistadella Salernitana (superando a pieno la concorrenza dell'Inter), i ...L' Atalanta ha chiuso per. Il centrocampistaha vissuto una buona seconda parte della stagione con la Salernitana ( 2 reti e un assist in 15 partite di Serie A, ndr). Per battere la concorrenza, tra cui l'...Portato alla Salernitana da Walter Sabatini a gennaio, ha impressionato tutti per forza fisica, tecnica e atletismo: e quel gol a ...Bergamo, 23 giu. - (Adnkronos) - L'Atalanta ha chiuso con la Salernitana per l'acquisto di Ederson. Il centrocampista brasiliano ha vissuto una buona seconda parte della stagione con la ...