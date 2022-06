Pubblicità

#Economieregionali #Marche a fine 2021 l'effetto diretto dell'incremento dei prezzi dei beni energetici e di quelli im… #Economieregionali #Marche La creazione di posizioni di #lavoro dipendente nel settore privato non agricolo è stata so… #Bankitalia #Economieregionali #Marche L'attività industriale ha mostrato un significativo recupero nel 2021, malgrado… #22giugno #Bankitalia oggi la presentazione delle Note Economiche Regionali delle #Marche #Leggiqui il rapporto annual…

ANCONA Un procedere a intermittenza. Dopo l'anno di passione della pandemia, nel 2021 si rafforza la ripresa dell'attività economica. Il Pil nellearriva al 6,4%, in linea con la media nazionale che s'assesta al 6,6%. Secondo il rapporto di Bankitalia , tracciato su un campione di 170 imprese locali, il fatturato aumenta del 5%. ...FERMO - L'Università Politecnica delleha conferito la laurea honoris causa ine Management ad Andrea Della Valle che ha discusso una lectio magistralis su 'Una storia imprenditoriale ed umana per la valorizzazione di un ... Economia Marche, aumenta il fatturato delle imprese:il Pil torna a salire (6,4%). Tutti i dati di Bankitalia Dopo l’anno di passione della pandemia, nel 2021 si rafforza la ripresa dell’attività economica. Il Pil nelle Marche arriva al 6,4%, in linea con la media nazionale che s’assesta al 6,6%. Secondo il ...Giornata davvero speciale per l'ex presidente della Fiorentina Andrea Della Valle: oggi infatti l'ex numero uno viola, dirigente di Tod's e Hogan, ha ricevuto dall'Università Politecnica delle Marche, ...