Eco - incentivi auto | immatricolazioni entro 270 giorni

Ecobonus auto 2022 più semplice: in vigore la proroga per la comunicare l' immatricolazione dei veicoli acquistati con gli, in primis auto elettriche e ibride. Il Decreto Semplificazioni (Articolo 40 DL 73/2022) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 giugno, estende l'arco temporale a disposizione dei ...... se possibile, in modalità "". Con questa accortezza si risparmia elettricità, oltre che a ... installazione di sistemi di risparmio idrico, introduzione diper il trattamento e recupero ... Eco incentivi auto 2022 Suzuki: tutti i modelli e i prezzi Vanno invece al rallentatore le richieste di bonus per acquistare le elettriche e le ibride plug-in, i fondi per incentivare le quali restano cospicue. Secondo gli osservatori più attenti i fondi per ...Secondo i dati pubblicati sul portale dell'ecobonus, restano invece ancora 187 milioni per le auto elettriche e più di 202 milioni per le ibride plug-in avoro - TORINO, 13 GIU - Sono terminati i 170 m ...