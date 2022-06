Ecco la borsa di Hermès più costosa di sempre: è una Birkin rara venduta alla cifra record di 158mila euro (Di giovedì 23 giugno 2022) È la borsa di Hermès più cara di sempre: si tratta di una rarissima Birkin “Faubourg” venduta al prezzo record di 158,000 euro. L’acquisto è avvenuto lo scorso maggio sul noto portale di vintage e second-hand Vestiaire Collective ma la notizia è arrivata solo ora. In totale sono stati creati solo 50 esemplari unici di questo prezioso modello che è stato creato nel 2019 come edizione limitata per alcuni selezionatissi clienti “vip” della maison francese del lusso. Nel dettaglio, la borsa è realizzata con cinque tipi diversi di pelle e con cuciture fatte interamente a mano, e la grafica è ispirata alla boutique parigina della casa di moda francese. Prima di ufficializzare la vendita, la Birkin è stata dichiarata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) È ladipiù cara di: si tratta di una rarissima“Faubourg”al prezzodi 158,000. L’acquisto è avvenuto lo scorso maggio sul noto portale di vintage e second-hand Vestiaire Collective ma la notizia è arrivata solo ora. In totale sono stati creati solo 50 esemplari unici di questo prezioso modello che è stato creato nel 2019 come edizione limitata per alcuni selezionatissi clienti “vip” della maison francese del lusso. Nel dettaglio, laè realizzata con cinque tipi diversi di pelle e con cuciture fatte interamente a mano, e la grafica è ispirataboutique parigina della casa di moda francese. Prima di ufficializzare la vendita, laè stata dichiarata ...

